الآن.. بث مباشر إيطاليا ومالطا اليوم في دوري يورو 2024 يلا شوت جودة عالية HD بدون تقطيع تعليق عربي.. جوووول ايموبلي اليوم

بث مباشر إيطاليا ومالطا محط اهتمام مشجعي الساحرة المستديرة في الوقت الحالي، حيث الكثير من المشجعين يتابعوا بطولة يورو 2024 ويرغبون في التعرف على المنتخبات المرشحة لهذه البطولة، حيث الفائز منها مرشحًا رسميًا إلى بطولة كأس العالم 2026 النسخة القادمة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط البث وموعد انطلاق هذا اللقاء، فضلًا تابعوا.

رابط بث مباشر إيطاليا ومالطا

يقع منتخب إيطاليا ومنتخب مالطا في المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024، حيث يقع منتخب إيطاليا في المركز الثاني ومعه سبع نقاط، بينما للأسف مالطا في المركز الأخير دون أي نقاط معه، ويرغب إيطاليا في الفوز بهذه الجولة والحصول على نقاطها كاملة من أجل التصدر على منتخب إنجلترا والذي يقع في صدارة المجموعة، بينما منتخب مالطا يدخل طامعًا في الخروج بأي نتيجة إيجابية والحصول على أي نقاط، لهذا فهي جولة صعبة للغاية بين كلا المنتخبان وكلًا منهم لديه هدف واحد وهو الفوز لا مفر، ويأتي رابط البث على النحو التالي:

رابط بث مباشر إيطاليا ومالطا اليوم من هنــــــــــا.

بث مباشر إيطاليا ومالطا اليوم في دوري يورو 2024 يلا شوت

بث مباشر إيطاليا ومالطا الآن

لقاء اليوم بين منتخب مالطا ومنتخب إيطاليا ضمن منافسات دوري يورو 2024، حيث الجولة السابعة من عمر البطولة، حيث يحتضن اللقاء أرضية ملعب سان نيكولا، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت العاصمة الرياض والعاصمة القاهرة، على أن تتولى مجموعة قنوات بين سبورتس القطرية بث اللقاء عبر شاشتها لجميع المشاهدين، حيث الناقل الحصري لمباريات بطولة يورو 2024.