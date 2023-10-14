بجودة HD.. شاهد الآن بث مباشر المجر وصربيا تصفيات يورو 2024 اليوم

بث مباشر المجر وصربيا يرغب بالوصول إليه الآن مشاهدي ومتابعي الساحرة المستديرة داخل قارة أوروبا، حيث الأعين مركزة الآن على تصفيات بطولة يورو ومن هي الفرق التي سوف تتأهل من هذه التصفيات، بحيث تصل إلى بطولة كأس العالم النسخة القادمة، وقد خصصنا تقرير اليوم عبر "الفجر الرياضي" من أجل إرفاق لكم رابط البث وإعلامكم بموعد انطلاق المباراة، فكونوا معنا.

رابط بث مباشر المجر وصربيا

عشاق متابعي دوري يورو يبحثون حاليًا وفي هذه اللحظات عن رابط بث مباراة المجر وصربيا بث مباشر، حيث لقاء ضمن لقاءات الدوري، وذلك للمجموعة "ز" حيث الدور التأهيلي، وهذه الجولة على وجه الخصوص جولة صعبة بين الاثنين، حيث كلاهما يرغب في الحفاظ على مركزه بل والتصدر بنقاط أكثر، وقد أتت نقاط كلًا منهم على النحو التالي:

المركز الأول يقع به منتخب المجر، حيث لعب أربع جولات وله جولة مؤجلة لم يخوضها بعد، حيث فائز بثلاث جولات ومتعادل في جولة واحدة ولم يخسر، وذلك بعشر نقاط فقط.

المركز الثاني يقع به منتخب صربيا، حيث معه هو الآخر عشر نقاط من خمس مباريات، فائز في ثلاث وخاسر في جولة ومتعادل بجولة أيضًا.

بث مباشر المجر وصربيا

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بث مباشر المجر وصربيا

مفترض أن تبدأ اليوم جولة بين منتخب المجر وبين منتخب صربيا، وذلك عند الساعة العاشرة إلا ربع على توقيت القاهرة وجمهورية مصر العربية، حيث يتم بث اللقاء على القناة القطرية بين سبورتس، حيث تتولى القناة حقوق البحث وإذاعة جميع مباريات دوري يورو 2024 على شاشتها.