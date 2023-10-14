شاهد الآن.. بث مباشر مباراة المجر وصربيا في تصفيات يورو 2024

بث مباشر مباراة المجر وصربيا هو محل بحث عشاق الساحرة المستديرة في القارة الصفراء في الوقت الحالي، حيث جولة ضمن الجولات التمهيدية لدوري يورو 2024، وفي تقرير اليوم عبر موقعنا الفجر الإخباري نوضح لكم رابط البث وترتيب المنتخبان في المجموعة وكذلك القنوات الناقلة هذا اللقاء، فضلًا تابعوا معنا.

رابط بث مباشر مباراة المجر وصربيا

يبحث الكثيرون في الوقت الحالي عن بث مباشر المجر وصربيا، حيث دولة للمجموعة "ز" ضمن الدور التأهيلي لتصفيات اليورو، حيث جولة اليوم هي السابعة من ضمن عشر جولات، وهي جولة صعبة بين المركزين الأول والثاني، واحدًا يرغب في الوصول إلى المركز الأول والثاني يرغب في المحافظة على مركزه، حيث مع الفريقان النقاط التالية:

لعب منتخب المجر "هنغاريا" أربع جولات، فاز في ثلاث جولات وتعادل في جولة ولديه مباراة لم يخضها بعد، ومعه الآن عشر نقاط فقط، وهو بالمركز الأول بالمجموعة.

المركز الثاني بالمجموعة منتخب صربيا ومعه عشر نقاط، حيث فاز في ثلاث جولات، بينما خسر في جولة واحدة وتعادل في الثانية، حيث خاض المنتخب خمس جولات حتى الآن.

رابط بث مباراة المجر وصربيا اليوم بث مباشر من هنــــــــــــــا

شاهد الآن.. بث مباشر مباراة المجر وصربيا

بث مباشر مباراة المجر وصربيا

يواجه منتخب المجر منتخب صربيا في تصفيات اليورو لعام 2024، حيث مقرر أن ينطلق اللقاء الساعة العاشرة إلا ربع وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حيث تتولى مباريات بين سبورتس القطرية بث المباريات الخاصة بالبطولة على شاشتها للمواطنين والمواطنات، حيث هذه الجولة متوقع أن يتم بثها على قناة بين سبورتس ثري اتش دي، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة اليوم بإذن الله.