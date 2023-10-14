الانتخابات الرئاسية المقبلة.. وقفة لتأييد ودعم السيسي في "بولاق الدكرور"

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وقفة لتأييد ودعم
وقفة لتأييد ودعم السيسي في "بولاق الدكرور"

نظم عدد من أعضاء حملة مواطن لدعم مصر، في منطقة بولاق الدكرور، وقفة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة عدد عن الأهالي.

ورفع المشاركون في الوقفة، أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورددا هتافات تحيا مصر تحيا مصر والسيسي هو رئيسي، وتجاوب معهم عدد من المارة، وذلك بعدما حرر عدد كبير من أهالي المنطقة توكيلات ترشيح للرئيس، في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح وتحرير التوكيلات.

كان محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، أطلق أول وأكبر حملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، داخل مصر وخارجها، تحت شعار "كن مع الوطن" من أجل دعوة جموع الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيار من يستحق قيادة الوطن.

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