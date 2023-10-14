المهندس جورج عياد نائبا للمنسق العام ومستشارا للعلاقات الخارجية بحملة مواطن

أخبار مصر
جورج عياد
جورج عياد

قرر محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، تعيين المهندس جورج عياد، رئيسا للهيئة العليا ونائبا للمنسق العام ومستشار العلاقات الخارجية بالحملة، وذلك لما لديه من دور واضح ومؤثر في العمل العام والسياسي، لزيادة الفعاليات والواعي بين أبناء الشعب المصري.

وقال المهندس جورج عياد، إن مصر لديها طاقات شبابية مبدعة في الداخل والخارج وسنعمل على استثماراها والاستفادة منها، من أجل انطلاق الجمهورية الجديدة بسواعد أبنائها الأوفياء والمخلصين.

وأضاف رئيس الهيئة العليا للحملة، أن الحملة ستبذل جهود في الداخل والخارج من أجل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الدستوري المقبل، وحثهم على ضرورة وحتمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن يكون خيارهم هو مصر، مشيرا إلى أن شعار الحملة "كن مع الوطن" ليس شعار رنان ولكن حقيقة تعمل وتنفذ على أرض الواقع، ونعمل على تعزيزه وكسب ثقة الجميع.

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