الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

وجاء ذلك عقب الراحة السلبية التي منحها مارسيل كولر المدير الفني للفريق للاعبين خلال الفترة الماضية لتجنب الإجهاد العضلي للاعبين قبل مواجهة سيمبا التنزاني.

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب قبل مباراة العودة في القاهرة الأسبوع القادم.

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وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الأفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.

الأهلي سيمبا دوري أبطال أفريقيا مارسيل كولر
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