وزير الإسكان يوجه رسالة شديدة اللهجة لشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة بمدينة العلمين الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

خلال جولته التفقدية للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رسالة شديدة اللهجة، لشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية العاملة في تنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.


وأكد الدكتور عاصم الجزار، لشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، إنه سيتم تقييم موقف أعمالهم بشكل كامل، وسيتم التعامل مستقبلًا وفقًا لمدى التزامهم بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، موجها مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، باستبدال أى مقاول متقاعس، بمقاول آخر جاد بشكل فورى.


وأوضح وزير الإسكان، أن التعامل مع شركات المقاولات مستقبلًا، سيكون وفقًا لمدى التزامها بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وبالجودة المطلوبة، وليس وفقا لحجم الشركة أو سابق خبراتها فقط، فلا توجد شركة كبيرة وأخرى صغيرة، بل توجد شركات جادة وأخرى متقاعسة، مؤكدًا أن هناك شركات متقاعسة لن يتم التعامل معها مستقبلًا فى مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 

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