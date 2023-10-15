السفير المصرى فى الملكة المتحدة يلتقى بأعضاء المجلس المصرى فى بريطانيا

استقبل سعادة السفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة المتحدة في مكتبه بالسفارة أعضاء المجلس المصري ببريطانيا والذى يضم الجمعيات المصرية التى تعمل على خدمة المصريين فى بريطانيا

بدأ الحوار بمناقشة تطورات الوضع فى غزة ودور الجمعيات المصرية فى المشاركة مع الفاعليات المزمع عقدها فى المحافظات البريطانية

ثم استعرض الاستاذ مصطفى رجب مجموعة من العقبات التى تعترض المواطن المصرى فى بريطانيا فى عملية الانتخاب وضرورة التعامل مع مجموعة العقبات التى تعترضنا للانتخابات المستقبلية

ثم استعرض الاستاذ عبدالله هلال المنسق العام للمجلس ورئيس رابطة ابناء النوبه المصريين فى بريطانيا الانشطة التى قام بها المجلس والتعديلات التى تم وضعها للقانون الاساسى

واضاف الاستاذ على خورشيد ممثل الملتقى الثقافى المصرى عرض دراسة لمشروع عمل وصية للمصريين تضمن تخفيض نسبة الضرائب على الميراث

حضر اللقاء ايضا الوزير المفوض

احمد عزت

د ضياء كامل رئيس جمعية الاطباء

والاستاذ مجدى عباس رئيس جمعية الجالية

وفي نهاية اللقاء اعرب سعادة السفير عن سروره باللقاء، معربا عن سعادته بالجالية المصرية ببريطانيا مشددًا على ان السفارة بيت لكل المصريين والنشاطات التي تقوم بها تهدف إلى تقوية ارتباط ابناء الجالية المصرية مع بلدهم الأم، وعد سعادته على نقل الاستفسارات التي قدمها الأستاذ مصطفي رجب إلى الجهات المختصة بمصر

وامكانية ايجاد الحلول المناسبة لكل الامور التي تواجههم.

ومن جانبهم قدم أعضاء المجلس شكرهم لسعادته على اهتمامه بالتواصل مع ابناء الجاليات،

و عرضا منسق المجلس / عبدالله هلال نبذة عن طبيعة عمل المجلس في المرحلة القادمة ونشاطاتها في الساحة، مؤكدًا استعداد المجلس للتعاون الدائم مع السفارة الموقرة خلال الفترة القادمة.

وبالختام شكر سعادة السفير الحضور على الزيارة مؤكدًا دعمه لابناء الجالية المصرية عن طريق التواصل المستمر مع المجلس المصري الذي يضم الجاليات والجمعيات والروابط والاتحادات المصرية العاملة في المملكة المتحدث بما يخدم مصالح أبناء الجالية المصرية.