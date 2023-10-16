"لا مكان للكراهية ببلادنا".. بايدن يندد قتل طفل فلسطيني بوحشية في أمريكا

عربي ودولي
بوابة الفجر

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بطعن طفل مسلم يبلغ ستة أعوام حتى الموت في ولاية إلينوي في جريمة ربطتها الشرطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ووصف الأمر بأنه "عمل كراهية مروع".

وتوفي الطفل الذي تعرض إلى 26 طعنة في المستشفى، ولكن من المتوقع أن تتماثل والدته البالغة 32 عاما للشفاء من الهجوم "المشين"، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس بلدية مقاطعة ويل في إلينوي.

وقال بيان للشرطة حدد مسرح الجريمة على بعد نحو 64 كيلومترا غرب شيكاغو "تمكن المحققون من التوصل إلى أن ضحيتي هذا الهجوم الوحشي تم استهدافهما من قبل المشتبه به لكونهما مسلمين وبسبب النزاع المستمر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".

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