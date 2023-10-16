كورة لايف الآن { 1 - 0 } آلحين بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والجزائر يلا شوت اليوم الشوط الثاني في اللقاء الودي [فتحي يتقدم]

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والجزائر يلا شوت اليوم

ديربي العرب الودي بين Egypt - Algeria اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والجزائر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي ، ويواصل المنتخب المصري والمنتخب الجزائري استعداداتهما للمشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023 وتصفيات كأس العالم 2026، وفي هذا السياق، يلتقيان في مباراة ودية على أرض استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

حمدي فتحي يتقدم للفراعنة بهدف أول

بالرغم من النقص العددي الذي ظهر واضحًا منذ أحداث الشوط الأول، إلا أن منتخب مصر استطاع بتفوق تسجيل الهدف الأول في شباك الجزائر. جاء هذا الهدف في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وكانت السبب مخالفة على حدود منطقة الجزاء. قام محمود تريزيجيه بتنفيذ الركلة ببراعة داخل منطقة الجزاء، ومن ثم قام بتمريرها باتجاه علي جبر. جبر تلقى الكرة ببراعة ومنحها لحمدي فتحي الذي لم يتردد في وضعها في الشباك. هذا الهدف جاء كنقطة تحول في المباراة ويعزز من آمال منتخب مصر في تحقيق النجاح رغم الظروف الصعبة.

نهاية الشوط الأول من المباراة بين منتخب مصر ونظيره الجزائر في استاد هزاع بن زايد بالإمارات، ولا تزال النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين. هذه المواجهة تأتي ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. تبقى الأوقات القادمة مثيرة، ونترقب ما ستسفر عنه الأحداث في الشوط الثاني من المباراة.

مباراة مصر والجزائر يلا شوت اليوم الشوط الأول

بدأت الآن المباراة بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات. هذه المباراة جزء من استعدادات المنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 وللمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والجزائر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي

تُقدم بوابة الفجر خدمة خاصة لمتابعيها من خلال بث مباشر لمباراة مصر ضد الجزائر. تلك المباراة المهمة والمقررة اليوم الإثنين في 16 أكتوبر 2023، ستُقام على استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات. تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين الشقيقين لمشاركتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في كوت ديفوار العام المقبل. ستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً ، ومن خلال هذه الخدمة الرائعة، سيكون بإمكان متابعي كرة القدم الاستمتاع بمشاهدة المباراة مباشرة ومتابعة أحداثها بكل سهولة ويسر، مما سيعزز من تجربة المشجعين ويمكنهم من دعم منتخباتهم المفضلة بحماس وإثارة.

وقد خاض المنتخب المصري مباراة ودية قبل هذه المباراة ضد منتخب زامبيا، انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، أما المنتخب الجزائري، فقد خاض مباراة ودية أخيرة أمام منتخب الرأس الأخضر وفاز بها بنتيجة 5-1.

يذكر أنه تم سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 ووضع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق، أما المنتخب الجزائري، فقد وقع في المجموعة الرابعة مع بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية

سيتم نقل مباراة مصر والجزائر الودية عبر مجموعة من القنوات الرياضية. ستكون قناة On Time Sport HD 1 هي القناة التي ستقوم ببث المباراة والتي يمكنك مشاهدتها عبرها، وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن مشاهدة المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية، والتي قد قامت بنقل مباراة سابقة لمنتخب مصر ضد زامبيا، ومن المتوقع أن تقوم الشبكة التلفزيونية الجزائرية بنقل المباراة أيضًا عبر القناة السادسة.

مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والجزائر الودية

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة مصر والجزائر عبر القناة الرياضية الرسمية لأبو ظبي على موقعها الإلكتروني، حيث ستجد خانة "البث المباشر" ويمكنك اختيار قناة رقم 1 لمتابعة المباراة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك متابعة البث عبر قناة أون تايم سبورتس على صفحتها الرسمية على فيس بوك.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والجزائر يلا شوت اليوم في اللقاء الودي

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية من خلال الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وإنتل سات عبر التردد التالي.

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز التصحيح أبو ظبي الرياضية 1 (نايل سات) نايل سات 11526 أفقي 27500 5/6 أبو ظبي الرياضية 1 (عرب سات) عرب سات 11804 أفقي 27500 3/4 أون تايم سبورت نايل سات 11861 أفقي 27500 5/6 القناة الجزائرية السادسة (نايل سات) نايل سات 11680 أفقي 27500 3/4 القناة الجزائرية السادسة (إنتل سات) إنتل سات 12674 أفقي 20740 3/4

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

موعد مشاهدة مباراة مصر والجزائر بث مباشر الودية هو يوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2023 على ستاد هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر.

ما تشكيل منتخب مصر اليوم أمام الجزائر؟

مركز اللاعب حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي خط الوسط طارق حامد - محمد النني - أحمد سيد زيزو الهجوم محمد صلاح - مصطفى محمد - تريزيجيه

تشكيل الجزائر أمام مصر

مركز اللاعب حراسة المرمى أنتوني ماندريا خط الدفاع يوسف عطال - رامي بن سبعيني - أحمد توبة - عيسى ماندي خط الوسط هشام بوداوي - حسام عوار - رياض محرز - سفيان فيجولي الهجوم سعيد بن رحمة - محمد أمين عمورة

تفوق طفيف للأخضر.. تاريخ مواجهات مصر والجزائر

منتخب مصر والجزائر قد خاضا مواجهاتٍ مثيرة في تاريخهما، حيث لعبوا معًا 29 مباراة سابقة في مختلف البطولات والمناسبات على مستوى الفريق الأول. يتفوق منتخب الجزائر بشكل طفيف في هذه المواجهات المباشرة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات مقابل 8 انتصارات للمنتخب المصري، فيما انتهت 11 مباراة بالتعادل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والجزائر | من هنـــا

أما فيما يتعلق بالبطولات الكبرى، فلعب منتخب مصر ضد الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 5 مرات سابقة، حيث فازت الجزائر في 3 مباريات وتعادلا في مباراة وفاز المنتخب المصري في مباراة واحدة.

وفي تصفيات كأس العالم، التقي الفريقان 7 مرات، حيث حقق منتخب مصر الفوز في 3 مباريات وفازت الجزائر في مباراتين، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر والجزائر | من هنـــا

أقيمت أيضًا 8 مباريات ودية بين المنتخبين، وتفوق فيها منتخب الجزائر في 3 مباريات مقابل 2 انتصارات لمنتخب مصر و3 تعادلات. وعلى الرغم من تفوق الجزائر في عدد مرات الفوز، إلا أن منتخب مصر يتفوق في عدد الأهداف المسجلة برصيد 36 هدفًا مقابل 34 للجزائر.

يعتبر هادي خشبة ومحمود الخطيب هما اللاعبان الوحيدان اللذان سجلا هدفين في تاريخ مباريات مصر والجزائر.