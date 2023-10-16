اهداف مباراة مصر والجزائر اليوم ( 1 - 1 ) في اللقاء الودي.. يلا شوت {التعادل يسيطر}

اهداف مباراة مصر والجزائر اليوم ( 1 - 1 ) في اللقاء الودي.. يلا شوت {التعادل يسيطر} ، الديربي المنتظر بين منتخب مصر ونظيره الجزائر يشكل حدثًا كبيرًا في عالم كرة القدم العربية والإفريقية. تاريخ المباراة يعود إلى النصف نهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2010 وتصفيات كأس العالم 2010، ومؤخرًا جمعتهما مباراة في كأس العرب 2021 انتهت بالتعادل 1-1.

التعادل يسيطر علي مجريات الشوط الثاني

في مباراة مثيرة على ستاد هزاع بن زايد، نجح المنتخب الجزائري أخيرًا في تسجيل هدف التعادل. جاء هذا الهدف في الدقيقة 93 عن طريق إسلام سليماني. وقد سجل هذا الهدف بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة بين الفريقين في الدقائق الأخيرة من المباراة. يبدو أن هذه المباراة تجسدت بكل تفاصيلها كمباراة رسمية ومثيرة، وليست مباراة ودية بالمرة.

فتحي يسجل الهدف الأول للفراعنة

على الرغم من التقدم العددي لصالح منتخب مصر منذ أحداث الشوط الأول، إلا أنه تمكن منتخب مصر من تسجيل الهدف الأول في شباك الجزائر. حدث ذلك في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وكانت السبب وراء هذا الهدف مخالفة على حدود منطقة الجزاء. أدرك محمود تريزيجيه هذه الفرصة ببراعة ونفذ الركلة داخل منطقة الجزاء بدقة. بعد ذلك، قام بتمرير الكرة باتجاه اللاعب علي جبر، الذي استقبل الكرة ببراعة وبسرعة. ثم أمتعنا بتمريرة دقيقة إلى حمدي فتحي، الذي لم يتردد في وضع الكرة في الشباك. إن هذا الهدف جاء كنقطة تحول مهمة في المباراة وقد زاد من آمال منتخب مصر في تحقيق النجاح رغم التحديات والظروف الصعبة.

اهداف مباراة مصر والجزائر اليوم ( 1 - 1 ) في اللقاء الودي.. يلا شوت {التعادل يسيطر}

من خلال بوابة الفجر ، يُقدمون خدمة خاصة ومميزة لمتابعيهم من خلال بث مباشر لمباراة مصر مقابل الجزائر، المُقررة اليوم الإثنين في 16 أكتوبر 2023. ستُقام هذه المباراة على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات. تأتي هذه المباراة كجزء من استعداد المنتخبين الوطنيين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المُقررة في كوت ديفوار العام القادم. ستُنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً ، ومن خلال هذه الخدمة الرائعة، يُمكن لمشجعي كرة القدم الاستمتاع بمتابعة المباراة مباشرة ومتابعة أحداثها بسهولة ويُسر، مما سيساعدهم على دعم منتخباتهم المُفضلة بحماس وإثارة.

بدأت للتو المباراة بين منتخب مصر ونظيره الجزائر في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات. هذه المباراة تأتي ضمن استعدادات المنتخب المصري للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 وللتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

نهاية الشوط الأول من المباراة بين منتخب مصر ونظيره الجزائر في استاد هزاع بن زايد بالإمارات، ولا تزال النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين. هذه المواجهة تأتي ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. تبقى الأوقات القادمة مثيرة، ونترقب ما ستسفر عنه الأحداث في الشوط الثاني من المباراة.

المباراة الودية القادمة بين المنتخبين هي فرصة لقياس قوى الفريقين والاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. يعتمد كلا المنتخبين على نجومهم في هذا اللقاء الودي، وهذا يعزز من شهية المباراة للجماهير.

يجدر بالإشارة إلى أن قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 وضعت منتخب مصر في مجموعة تضم غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، بينما وقعت الجزائر في مجموعة تضم أنغولا وموريتانيا وبوركينا فاسو.

سيكون لدى الفريقين فرصة كبيرة لتقييم أدائهما والتحضير للتحديات المقبلة، ومن المؤكد أن المباراة ستكون مشوقة ومثيرة للجماهير المحبة لكرة القدم.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية؟

يمكن متابعة مباراة مصر والجزائر عبر قناتين عربيتين، والمميز هو أن كليهما تقدم بثًا مجانيًا عبر مختلف الأقمار الصناعية.

سيتم نقل الديربي العربي على قناة AD Sports HD 1، بالإضافة إلى قناة OnTime Sports HD 1. تلك القنوات ستكون واجهة للجماهير لمتابعة المباراة بشكل مجاني، مما يتيح للعشاق الاستمتاع باللقاء الكروي الكبير بسهولة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ومصر

AD Sports HD 1

OnTime Sports HD 1

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية؟

متابعة أبوظبي الرياضية وأون تايم سبورتس أمر ممكن للمشاهدين عبر قمر نايل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة أون تايم سبورت 1 تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي V معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات تردد القناة: 12091 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة

تشكيل مصر أمام الجزائر

مركز اللاعب حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي خط الوسط طارق حامد - محمد النني - أحمد سيد زيزو الهجوم محمد صلاح - مصطفى محمد - تريزيجيه

تشكيل الجزائر أمام مصر

مركز اللاعب حراسة المرمى أنتوني ماندريا خط الدفاع يوسف عطال - رامي بن سبعيني - أحمد توبة - عيسى ماندي خط الوسط هشام بوداوي - حسام عوار - رياض محرز - سفيان فيجولي الهجوم سعيد بن رحمة - محمد أمين عمورة

مشاهدة مباراة مصر والجزائر اليوم في اللقاء الودي

من معلق مباراة مصر والجزائر الودية؟

عبر قناة أبوظبي الرياضية، سيتولى المعلق عامر عبدالله مهمة التعليق على مجريات مباراة مصر والجزائر.

أما عبر قناة أون تايم سبورتس، فمن خلال القناة الصوتية الأولى، سيكون هناك صوت محمد الكواليني، أما القناة الصوتية الثانية فعليها يأتي المعلق مؤمن حسن.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر والجزائر الودية؟

الوسيلة المؤكدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والجزائر ستكون الموقع الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية عبر خيار البث المباشر للقناة رقم 1.

ومن المتوقع أن تقوم قناة "أون تايم سبورتس" بنقل المباراة أيضًا عبر "يوتيوب" من خلال حساب كورة بلس، أو عبر "فيس بوك" من خلال صفحتها الرسمية.

ما موعد مباراة مصر والجزائر الودية؟

يستقبل ملعب هزاع بن زايد بنادي العين مباراة مصر والجزائر الودية مساء الإثنين 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، والسابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة مساءً في الإمارات.

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الجزائر وديا بالإمارات

أنهى منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته يوم الأحد الماضي، استعدادًا لمباراته مع منتخب الجزائر. يُقام هذا اللقاء الودي على هامش معسكر الفراعنة الكبار في الإمارات.

البرتغالي روي فيتوريا، مدرب المنتخب المصري، يسعى إلى تحديد التشكيلة النهائية لمواجهة المنتخب الجزائري في هذه المباراة الودية، والتي ستقام في استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وجرى مران المنتخب المصري على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين بالإمارات، وشارك فيه 25 لاعبًا مختارين لهذا المعسكر. اللاعبون الذين شاركوا في المران هم: (ثم إرفاق أسماء اللاعبين).

يجدر بالذكر أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، حضر مران المنتخب المصري، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمشرفين على المنتخب.

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على إجراء بعد التعديلات على تشكيل الفراعنة أمام الجزائر بالمباراة الودية التي ستجمع بينهما في إطار التحضير لكأس أمم إفريقيا.

وأوضح هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن البرتغالي روي فيتوريا يدرس إجراء 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة بالدفع بـ عمر مرموش ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو وعمر كمال عبد الواحد إشراكهم بصفة أساسية أمام الجزائر، على حساب تريزيجيه ومحمد النني وطارق حامد ومحمد هاني.