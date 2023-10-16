ملخص : نتيجة واهداف مباراة مصر والجزائر اليوم 16 / 10 / 2023 في ديربي العرب الودي

ملخص : نتيجة واهداف مباراة مصر والجزائر اليوم 16 / 10 / 2023 في ديربي العرب الودي ، منتخب مصر لكرة القدم سيواجه منتخب الجزائر في مباراة ودية مهمة على استاد هزاع بن زايد في دولة الإمارات. هذه المباراة تأتي في إطار تحضيرات المنتخبين العربيين لمشاركتهم في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، التي ستُقام في كوت ديفوار العام القادم. منتخب مصر وقع في مجموعة تضم منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، وسيسعى إلى الاستعداد بشكل جيد لهذه المنافسات القوية.

محاربي الصحراء يتعادلون في الدقيقة 90

تمكن المنتخب الجزائري أخيرًا من تسجيل هدف التعادل في المباراة النارية التي أُقيمت على استاد هزاع بن زايد. جاء هذا الهدف في الدقيقة 93 من زمن المباراة، وقام بتسجيله إسلام سليماني. جاء هذا الهدف بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة بين الفريقين في الدقائق الأخيرة من اللقاء. يبدو أن هذه المباراة كانت مثيرة بشكل استثنائي وليست مجرد مباراة ودية.

هدف فتحي الأول في مرمي الجزائر

بالرغم من النقص العددي الذي ظهر بوضوح منذ أحداث الشوط الأول، إلا أن منتخب مصر تمكن ببراعة من تسجيل الهدف الأول في مرمى نظيره الجزائر. وقع هذا الهدف في الدقيقة 62 من المباراة، وجاء بعد مخالفة حادة على حدود منطقة الجزاء ، تولى محمود تريزيجيه منتخب مصر مهمة تنفيذ هذه الركلة، وقام بتوجيهها ببراعة داخل منطقة الجزاء ، واستلمها علي جبر بشكل ممتاز، ومن ثم قام بتمريرها باتجاه حمدي فتحي الذي وضع الكرة ببراعة داخل شباك الجزائر. هذا الهدف يمثل لحظة فارقة في المباراة ويعزز من آمال منتخب مصر في تحقيق النجاح في هذا الصراع الكروي المثير.

بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة بين منتخب مصر والمنتخب الجزائري، ما زالت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، دون تسجيل أي أهداف حتى الآن. تبقى الأوقات القادمة في المباراة مثيرة ومهمة للمنتخبين ولعشاق كرة القدم، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز في هذه المباراة الودية في إطار استعداداتهما للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

بدأت الآن مباراة منتخب مصر والمنتخب الجزائري في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في الإمارات. تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 وللتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ملخص : نتيجة واهداف مباراة مصر والجزائر اليوم 16 / 10 / 2023 في ديربي العرب الودي

من خلال بوابة الفجر، يسرنا أن نقدم خدمة خاصة لجمهورنا العزيز من خلال توفير بث مباشر لمباراة مصر مقابل الجزائر، والتي ستقام اليوم الإثنين في 16 أكتوبر 2023. ستُلعب هذه المباراة على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات. تأتي هذه المباراة في إطار استعداد المنتخبين الوطنيين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المُقررة في كوت ديفوار العام القادم. سيتم انطلاق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

من خلال هذه الخدمة المميزة، يمكن لمحبي كرة القدم مشاهدة المباراة مباشرة ومتابعة أحداثها بكل سهولة، مما سيمكنهم من دعم منتخباتهم والتشجيع عليها بحماس وشغف.

بالإضافة إلى ذلك، ستلعب المباراة الودية دورًا مهمًا في تجهيز منتخب مصر لتصفيات كأس العالم المقررة في العام 2026. هذه التصفيات ستُقام في ثلاث دول على قارة أمريكا الشمالية، وتحديدًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. تعتبر هذه التصفيات فرصة حاسمة للمنتخب المصري للتأهل إلى كأس العالم، ومن المهم أن يكونوا في أفضل حالاتهم البدنية والفنية.

في مباراة تجريبية سابقة، فاز منتخب مصر بصعوبة على منتخب زامبيا بهدف واحد من دون رد، وهذا يظهر أهمية التجهيز والتدريب لتحقيق النجاح في المباريات القادمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

يُتوقع أن تكون مباراة مصر والجزائر الودية متاحة للمشاهدة على شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" وأيضًا على قنوات "أبو ظبي الرياضية" عبر قناتها المفتوحة. لضمان مشاهدة المباراة، يمكنك ضبط ترددات هذه القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك. وتجد هنا ترددات القنوات الناقلة للمباراة:

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ما هو تردد قنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

تردد أون تايم سبورت على نايل سات تردد الجزائرية السادسة على نايل سات تردد الجزائرية السادسة على إنتل سات التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6. التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 12674.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 20740.

التصحيح: 3/4. تردد أبو ظبي الرياضية 1 على نايل سات تردد أبو ظبي الرياضية 1 على عرب سات التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تشكيل منتخب مصر اليوم

حارس المرمي محمد الشناوي رباعي الدفاع محمد هاني- محمد عبدالمنعم- على جبر- أحمد فتوح ثلاثي الوسط مروان عطية- حمدي فتحي- أحمد مصطفى زيزو مثلث الهجوم محمد صلاح- مصطفى محمد- محمود تريزيجيه

تشكيل منتخب الجزائر اليوم

حراسة المرمي أنتوني ماندريا خط الدفاع عيسى ماندي- رامي بن سبعيني- أحمد توبة- يوسف عطال خط الوسط هشام بوداوي- حسام عوار- سفيان فيجولي خط الهجوم محمد أمين عمورة- سعيد بن رحمة- رياض محرز

مشاهدة مباراة مصر والجزائر الودية بث مباشر

المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا يعمل جاهدًا على تصحيح النواحي السلبية التي ظهرت في مباراة زامبيا وزيادة الجوانب الإيجابية قبل مواجهة الجزائر. يهدف فيتوريا أيضًا إلى تحقيق توازن نفسي وتكتيكي بين لاعبي المنتخب، سواء كانوا محترفين أو لاعبين محليين.

من اللاعبين البارزين الذين سيعتمد عليهم فيتوريا في هذه المباراة، يتصدر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وأحد أفضل لاعبي إفريقيا على مر الزمن. يشكل صلاح أحد أهم الأوراق القوية في تشكيلة المنتخب المصري. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد فيتوريا على مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، كأحد الخيارات الهجومية البارزة للمنتخب.

من ناحية أخرى، يسعى جمال بالماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، إلى استغلال هذه المباراة بأفضل طريقة ممكنة. يعتزم بالماضي الاعتماد على أفضل لاعبيه في مواجهة الفراعنة. رياض محرز، جناح الأهلي السعودي وأحد أبرز النجوم في الكرة الجزائرية، سيكون من بين العناصر القوية التي سيعتمد عليها بالماضي. لاحظ أنه قاد المنتخب الجزائري للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية في القاهرة عام 2019، وله خبرة قيمة.

ما هو موعد مبارة مصر والجزائر

تلتقي منتخبات مصر والجزائر في مباراة ودية مهمة يوم الإثنين القادم، وتحديدًا في السادس عشر من شهر أكتوبر عام 2023. ستُقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تبدأ المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والخامسة مساءً بتوقيت الجزائر. كما ستنطلق اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

هذه المباراة الودية تأتي في إطار استعداد المنتخبين للمشاركة في البطولات القادمة، بما في ذلك كأس العالم 2026 وبطولة كأس أمم إفريقيا 2023. يترقب محبو كرة القدم في مصر والجزائر هذا اللقاء بشغف، ونتمنى للفريقين التوفيق في هذه البطولات المهمة، سواء كانت على الساحة المحلية أو العالمية.