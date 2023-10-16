بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 1) تشهد مشاركة الرياضي الفلسطيني عبد الكريم السلوادي

يترقب عشاق الرياضات القتالية في أبوظبي انطلاق النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 1)، الفعالية المبتكرة والفريدة من نوعها في عالم الرياضات القتالية، والتي تأتي بالتعاون بين شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية يوم 20 أكتوبر الجاري. وتزخر البطولة بأجندة مشوقة من النزالات القوية، ولا سيما مع نجاحها باستقطاب نخبة من أبرز الرياضيين، وفي مقدمتهم الرياضي الفلسطيني عبد الكريم السلوادي، ما يمنح عشاق الفنون القتالية المختلطة والجرابلينج من مختلف أنحاء العالم تجربة تنافسية مليئة بالحماس والتشويق.

ويواجه السلوادي الرياضي المصري إسلام رضا في فئة الوزن المتوسط (Welterweight ) دون بدلة. ويتميز السلوادي بمسيرة حافلة في مجال الرياضات القتالية، ويستعد لاستعراض مهاراته المذهلة أمام الجمهور خلال البطولة. وتبرز عزيمته القوية وموهبته الفذة في انتقاله من الكيك بوكسينج إلى الفنون القتالية المختلطة، على الرغم من افتقاره لأي خبرة سابقة في الجرابلينج.

وبدأ السلوادي بالمشاركة في منافسات الجوجيتسو بالتوازي مع تدريباته على الفنون القتالية المختلطة على مدار سنوات عديدة، حيث أظهر موهبة قوية في الجرابلينج، وساهم تفوقه المستمر على خصومه بتعزيز شغفه بهذه اللعبة، ما دفعه إلى تكثيف جهوده وتعزيز خبراته فيها. ولدى انتقاله إلى الولايات المتحدة تحول تركيزه كليًا إلى الجرابلينج، حيث شارك في عدة نزالات وبطولات مهمة، ولا سيما في ظل شغفه الكبير بهذه الرياضة.

ويحظى السلوادي بفرصة التفوق على خصومه في أبوظبي إكستريم (ADXC 1) بفضل خبرته بخوض النزالات داخل القفص والتي اكتسبها من مشاركته في بطولات الفنون القتالية المختلطة. وتعليقًا على هذا الموضوع، قال السلوادي: "جئت إلى أبوظبي من الولايات المتحدة خصيصًا للمشاركة في البطولة وتحقيق الفوز. ويتيح القفص تنفيذ تقنيات وحركات مختلفة للسيطرة على الخصم وإخضاعه، هو ما يتمحور حوله أسلوبي القتالي".

وأضاف السلوادي: "تسرني المشاركة في هذه الفعالية الأولى من نوعها في أبوظبي وإضافة إنجاز غير مسبوق إلى مسيرتي المهنية. وبذلت الكثير من الجهد وتدربّت بقوة لأقدم أداءً جيدًا في البطولة. وأتطلع لتقديم عرض مذهل لعشاق الرياضة في أبوظبي، وأتطلع لرؤية النجاح الذي ستحققه البطولة".

وتحتل هذه المباراة في أبوظبي مكانة خاصة لدى السلوادي، الذي يعود بحماسٍ كبير إلى العاصمة الإماراتية بعد أن سبق له المنافسة فيها ضمن بطولة اتحاد القتال الشجاع، وتمثل بالنسبة له تجربة مميزة تكللت بتتويجه باللقب.

وتعكس مشاركة الرياضي الفلسطيني في أبوظبي إكستريم (ADXC 1) مهاراته الاستثنائية وتبشر بقدرة البطولة على تحقيق مكانة مهمة في عالم الرياضات القتالية. وتجسد مسيرته الرياضية مدى التزامه وعزيمته وتنسجم مع جوهر البطولة، مما يجعله واحدًا من أبرز المشاركين.