بث مباشر مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك تويتر آلحين : كورة لايف مشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك بث مباشر اليوم يلا شوت [ثنائية رونالدو]

مشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك بث مباشر اليوم يلا شوت

جولة بصحبة Bosnia and Herzegovina vs Portugal اليوم، بث مباشر مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك تويتر: مشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك بث مباشر اليوم يلا شوت، ستقام مباراة منتخب البرتغال لكرة القدم مع المنتخب البوسني على ملعب بيلينو بولي، وذلك في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 التي ستُقام في ألمانيا. يأمل المنتخب البرتغالي، الذي يُعد واحدًا من أبرز المرشحين للتأهل، في مواصلة سجل انتصاراته وتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة.

مشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك بث مباشر اليوم يلا شوت

بوابة الفجر تقدم خدمة خاصة لقرائها من خلال بث مباشر لمباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك في إطار تصفيات يورو 2024. المباراة مقررة لليوم الإثنين، الموافق 16 أكتوبر 2023، وستنطلق تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي. يمكنكم متابعة اللقاء مباشرة عبر منصة البث المباشر المقدمة من بوابة الفجر.

المباراة بدأت بحماس كبير من الفريقين والجماهير المتواجدة في الملعب.

في الدقيقة 3، تم احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب البرتغالي بعد خطأ داخل منطقة الجزاء.

كرّر كريستيانو رونالدو نجاحه السابق وأحرز الهدف الأول للبرتغال ببراعة وقوة.

بعد الهدف، شهدنا احتفالات عاطفية من اللاعبين والجماهير البرتغالية.

الهدف منح المنتخب البرتغالي الأفضلية في المباراة في وقت مبكر.

وسجل رونالدو الهدف الثاني للبرتغال

تألق منتخب البرتغال في الجولات السابقة من التصفيات، ونجح في التأهل رسميًا لبطولة اليورو بعد فوزه الصعب على سلوفاكيا بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية. يسعى المدير الفني للفريق، الإسباني روبيرتو مارتينييز، لاستمرار الانتصارات والحفاظ على السجل الخالي من الهزائم.

يتواجد في صفوف المنتخب البرتغالي لاعبون بارزين، منهم الأسطورة كريستيانو رونالدو، هداف النادي النصر السعودي وأحد أفضل لاعبي العالم. وقد ساهم رونالدو بشكل كبير في الفوز الأخير على سلوفاكيا من خلال تسجيله هدفين.

يتصدر منتخب البرتغال المجموعة العاشرة في تصفيات البطولة برصيد 21 نقطة من سبع مباريات. إنهم يسعون للاستمرار في تحقيق الانتصارات وضمان مكانتهم في البطولة القارية المقبلة.

من جهته، يتطلع منتخب البوسنة والهرسك للاستفادة من ميزة اللعب على أرضه وأمام جماهيره في هذه المباراة. رغم أن آمالهم في التأهل ضعيفة، إلا أنهم سيسعون لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة البرتغال.

المباراة تعد فرصة للمشجعين لمشاهدة مباراة مثيرة ومنافسة قوية بين منتخبين يضمان لاعبين موهوبين ونجومًا عالميين. يمكن لجماهير البرتغال الاستمتاع بأداء منتخبها ودعمه في رحلة التأهل إلى البطولة الكبيرة، بينما سيسعى منتخب البوسنة والهرسك لتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراتهم الأخيرة في تصفيات اليورو.

ستتوجه الأنظار نحو هذه المواجهة لمشاهدة ما إذا كان منتخب البرتغال سيستمر في سلسلة انتصاراته ويؤكد تفوقه، أما منتخب البوسنة والهرسك فسيسعى لإظهار قوته والمنافسة بقوة في هذه المباراة.

موعد مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك في تصفيات يورو 2024

ومن المقرر أن تقام مباراة البوسنة ضد البرتغال، في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، على ملعب "بيلينو بولي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2024 في ألمانيا،

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والبوسنة والهرسك اليوم

تذاع مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك المقرر لها اليوم 16 أكتوبر 2023 علي مجموعة قنوات بي أن سبورت الناقل الحصري لتصفيات بطولة الأمم الأوروبية وستكون مذاعة على قناة beIN Sports HD 1.

تردد قناة بين سبورت 2 تردد قناة ZDF قمر صناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة قمر صناعي: Astra 19.2°e التردد: 11954 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة

حكم مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك اليوم في تصفيات أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حكم مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك اليوم في تصفيات يورو 2024، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

اسم الحكم مهمة الحكم جنسية الحكم خليل أوموت ميلير حكم ساحة تركيا مصطفى عيسوي حكم مساعد أول تركيا كريم ارسوي حكم مساعد ثانِ تركيا آردا كارديشلر الحكم الرابع تركيا بينوا ميلوت حكم الفيديو VAR فرنسا ألبير أولوسوي حكم الفيديو VAR المساعد تركيا

بث مباشر مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك تويتر

مشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك بث مباشر

تألق المنتخب البرتغالي في طريقه إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024، وضمن مكانه بالفعل في هذه البطولة المرموقة. شهدت مباراة أخيرة فوزًا مميزًا للبرتغال بنتيجة 3-2 على حساب سلوفاكيا، حيث ساهم نجمهم كريستيانو رونالدو بثنائية رائعة. وقد شهدت المباراة أيضًا هدفًا مبكرًا من جونسالو راموس.

يتجه منتخب البرتغال إلى مواجهة منتخب البوسنة والهرسك دون هزيمة في آخر خمس مواجهات جمعتهما. ويُعتبر المنتخب البرتغالي أحد أفضل المنتخبات في أوروبا حاليًا، حيث حقق سبعة انتصارات في هذه المجموعة من التصفيات. كما تألقوا في آخر مباريات خارج ملعبهم بفوزهم في ثلاث مباريات متتالية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك | من هنـــا

لا يشكل اللعب خارج ملعبهم عائقًا بالنسبة للمنتخب البرتغالي، حيث حافظوا على نظافة شباكهم في هذه المباريات الثلاث ولم يستقبلوا أي هدف. تجدر الإشارة إلى أنهم حققوا ستة انتصارات بشباك نظيفة في آخر سبع مباريات.

بهذا الأداء المميز والأرقام المذهلة، يبدو أن المنتخب البرتغالي مستعدًا للمنافسة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 ويطمح في تحقيق نجاحات أكبر.

تبيّنت فوائد النجاح لصالح منتخب البرتغال مع تفوّقه في التصفيات لكأس الأمم الأوروبية 2024 والتي أصبحت أمرًا رسميًا. حيث شهدت المباراة الأخيرة انتصارًا صعبًا 3-2 ضد سلوفاكيا، وساهم نجمهم كريستيانو رونالدو بتسجيل هدفين، وفي وقت سابق افتتح جونسالو راموس التسجيل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك | من هنـــا

منتخب البرتغال يدخل مواجهته مع البوسنة والهرسك وهو دون أي هزيمة في خمس مواجهات سابقة أمامهم. ويعد المنتخب البرتغالي من بين أفضل المنتخبات في أوروبا حاليًا، حيث حقق ستة انتصارات دون تلقي هدف واحد في آخر سبع مباريات، بينما استقبل أمسية شباكه أهدافًا للمرة الأولى في مباراة أخيرة.

تألق المنتخب البرتغالي في الناحية الدفاعية والهجومية، ويملكون القوة لتحقيق الانتصار بسهولة. في مواجهاتهم الخمس مع البوسنة والهرسك، حافظ منتخب البرتغال على نظافة شباكه في أربع مباريات ولم يتذوقوا الهزيمة في أي مباراة ضدهم.