الخارجية الباكستانية تعلن إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

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بوابة الفجر

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الإثنين، عن إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، التي تعاني من حصار كامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي يهدد بكارثة إنسانية.

وقالت الخارجية الباكستانية، إنه في أعقاب العدوان الإسرائيلي العشوائي والحصار المفروض على قطاع غزة، أصبح سكان غزة المكتظ بالسكان المضطهدون بالفعل في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وأضافت أنه في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة، قررت حكومة باكستان إرسال مساعدات الإغاثة الإنسانية على الفور إلى غزة، للتخفيف من معاناة الإخوة والأخوات الفلسطينيين. 

وتقوم الحكومة الباكستانية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وبعثتي الحكومة المصرية وباكستان في الخارج لوضع اللمسات الأخيرة على طرق التسليم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية حذرت من أن نقص المستلزمات الطبية والأدوية سيؤدي إلى وضع "كارثي"، خاصة بعد أن شددت إسرائيل حصارها على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وكشفت الوزارة أن هناك ثمانية مستشفيات وهي لا تكفي للتعامل مع كل الحالات في قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2،4 مليون، رغم إعلانها حالة الطوارئ واستدعائها كل الطواقم الطبية للعمل.

كما لفتت الوزارة إلى أنه قد نجم عن القصف الإسرائيلي، توقف الخدمات الطبية في مستشفى بيت حانون في شمال قطاع غزة، فضلًا عن تضرر قسم حضانة الخدج بمستشفى الشفاء في قصف جوي في محيط المستشفى.

وذكر رئيس مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن هناك نقص بالأدوية والمستلزمات وأجهزة التصوير الطبقي والأشعة في ظل العدد الكبير للجرحى.

وأشار "معروف" إصبع الإتهام إلى العدو الإسرائيلي، مبينًا أن الاحتلال يتعمّد خلق حالة إنسانية مزرية بالتضييق أو العدوان، مشيرًا إلى أن إسرائيل أبلغت محطة الطاقة بشكل واضح أنه في حال تم تزويد المحطة بالوقود عبر الجانب المصري، سيتم قصف المحطة بشكل مباشر.

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