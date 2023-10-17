أسقف كنائس وسط القاهرة يشارك في كرنفال "مصنع قديسين"

الانبا رافائيل
الانبا رافائيل

شارك نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس في كرنفال (مصنع قديسين ) وذلك بمناسبة عيد ميلاد أكاديمية مفرح القلوب  الحادى عشر بالظاهر.

الانبا رافائيل 


وتخلل الكرنفال اسكيتش من أطفال الأكاديمية، وبعض الفقرات ايوبكس ؛ ومسرح العرائس وتلوين على الجبس وتلوين وجه والعاب حرة وعمل فن.

الانبا رافائيل 
الانبا رافائيل 


فى سياق آخر، افتتح نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، الدبلومة الدراسية المتخصصة بمركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية التابع للقطاع. 

بدأ الحفل بالمارش الموسيقي بمشاركة وتنظيم فريق الكشافة التابع لكنيسة السيدة العذراء بالفجالة

وقدم القس الدكتور بيشوي حلمي مدير المركز شرح مفصل عن نظام الدبلومة والمواد التي سيتم دراستها خلال العامين، كما قدم مايكل جميل المسئول الإداري عرض إحصائي لعدد وأماكن الدارسين بفروع الإيبارشيات المختلفة وكذلك دور ونشاط فريق العمل الإداري.

الأنبا رافائيل مفرح القلوب كرنفال
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