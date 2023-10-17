بعد اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.. من هي دلال أبو آمنة؟



قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال الساعات الماضية بإعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، وذلك بعد ساعات قليلة من كتابتها منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدعم فيه فلسطين، حيث كتبت: "ولا غالب إلا الله"، وأرفقت منشورها بلعم فلسطين، وعلى الفور تعاطف معها عدد كبير من الجمهور والفنانين عبر السوشيال ميديا، وأخذوا يطالبون بالحرية لها، لذا يرصد “الفجر الفني” في السطور التالية أبرز المعلومات عنها.

من هي دلال أبو آمنة؟

دلال أبو آمنة من مواليد التاسع من شهر أغسطس عام 1983، ولدت في مدينة الناصرة شمال فلسطين، تخرجت في المعهد التقني الإسرائيلي في حيفا، وحصلت على الدكتوراه علوم الدماغ وفسيولوجيا الأعصاب، وزوجها الشاعر والطبيب عنان عباسي ولديها منه ولدين لور وهشام.



مولدها ونشأتها

نشأت دلال أبو آمنة وسط عائلة فنية، فكان والدها عازف عود،و بدأ مشوارها الفني منذ صغرها، فعندما كان عمرها 4 سنوات شاركت في مسابقة أميرة الربيع وحصلت على اللقب، وبدأت في غناء الأغاني الوطنية والشعبية في الحفلات المدرسية والمناسبات الإجتماعية والوطنية منذ أن كان عمرها 13 عامًا.



مشوارها الفني

تميزت دلال أبو آمنة في بداية مشوارها الفني في أداء الأغاني التراثية الشامية والفلسطينية، حيث أشاد بأدائها كبار الموسيقيين في العالم العربي، وتميزت أيضًا بأنها جمعت بين الأصالة والحداثة في أغانيها، وشاركت في عدد من المهرجانات وقدمت العديد من الأغاني.

أعمال دلال أبو آمنة

قامت الفنانة دلال أبو آمنة بإطلاق العديد من الألبومات الغنائية وأيضًا الأغاني المنفردة ومنها: البوم "عن بلدي" 2013، كانت تتحدث فيه عن فلسطين من زوايا متعددة وجديدة، وألبوم "يا ستي" عام 2016، وقد رأى النقاد إنه يعد واحدًا من أهم المشاريع الفنية العربية الموثقة للغناء التراثي النسوي، وألبوم بعنوان "نور" قدمت من خلاله العديد من أغاني التراث الصوفية حيث صدر في عام 2020.

ما هو موقف وزارة الثقافة الفلسطينية من اعتقال دلال أبو آمنة؟

وفي سياق آخر، قامت وزارة الثقافة الفلسطينية بإستنكار إعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، الفنانة دلال أبو آمنة، ونشرت الوزارة بيانًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قد جاء فيه: "وزارة الثقافة تستنكر اعتقال قوات الإحتلال الإسرائيلي، الفنانة دلال أبو آمنة من الناصرة، بعد تحريض مستوطنين ضدها".



ما هي تفاصيل واقعة إعتقال دلال أبو آمنة؟

كشفت عبير بكر محامية الفنانة دلال أبو آمنة تفاصيل واقعة اعتقال الأخيرة، وقالت في مداخلة هاتفية مع "راديو الناس"، أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي وقوات الإحتلال قاموا بتفسير وفهم كتابتها إنها تقصد ان تعبر عن رغبتها في ان فلسطين تنتصر على إسرائيل في الحرب".



وتابعت عبير بكر: " يوم الإثنين قامت إحدى الصحفيات الإسرائيليات بنشر صورة لدلال ومشاركة التدوينة من قبل الآلاف مع التحريض المباشر على دلال، من خلال رسائل، والتمني لها بالموت، وتهديدات بشعة، واشارت إلى انهم قاموا بالإستعانة بحملة لحذف كل ما تم نشره عنها بشكل مباشر، خوفًا عليها وعلى أولادها،وقمنا برصد أسماء كل المحرضين ضدها،ووصل امر الشتائم والسب والتهديدات إلى زوجها وأولادها".