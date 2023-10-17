نائل نصار يفوز بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية بأمريكا.. وحطب يهنأه بهذا الإنجاز

حقق الفارس نائل نصار نجم منتخبنا الوطنى للفروسية لقفز الموانع، إنجازا جديدا بفضل مساندة ودعم الاتحاد المصرى برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، بالفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى للفروسية، التى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية التى أختتمت مؤخرا، والتى

شارك فيها 47 فارسا من أقوى وأفضل فرسان العالم.

تمكن البطل المصرى من الفوز بالمركز الأول في الدورة الأولى بزمن قدره 82،19 ثانية، ودون نقاط جزاء، وفي الشوط الترجيحي حافظ على مركزه الأول بعد أن حقق زمنا قدره 45،39 ثانية، ودون نقاط جزاء ليفوز بالبطولة بجداره على جواده

كورونادو.

وأجرى المهندس هشام حطب اتصالا تليفونيا بالفارس الذهبى عقب فوزه بالبطولة، هنأه خلاله بهذا الإنجاز الكبير الذى حققه وسط منافسة شديدة ضمت 47 فارسا من أفضل فرسان العالم، وأعرب الفارس نائل نصار عن سعادته البالغة وامتنانه بالدعم الكامل الذى يلقاه من اتحاد الفروسية ومجلس إدارته برئاسة المهندس هشام حطب الذى يعد الأب الروحى للفروسية المصرية بصفة عامة، والفرسان المصريون فى الخارج والداخل بصفة خاصة.

