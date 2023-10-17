اجتياز 65 ناشئًا اختبارات الجودو بأندية سيتي كلوب وبإشراف الكابتن باسل الغرباوى

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نجح 65 ناشئًا في اجتياز اختبارات حزام الجودو التي نظمتها مجموعة أندية سيتي كلوب في فرعها بشبين الكوم تحت إشراف الكابتن باسل الغرباوي المدير الفني للعبة في سيتي كلوب.


جاءت الاختبارات التي أقيمت في سيتي كلوب شبين ضمن سلسلة اختبارات تشمل جميع فروع النادي المنتشرة في أنحاء الجمهورية بهدف اتساع قاعدة ممارسة الجودو وتأهيل الأجيال الجديدة للمشاركة في البطولات الرسمية بعد اشهار سيتي كلوب رسميًا.


وتنفذ مجموعة أندية سيتي كلوب خطة تستهدف خدمة المنتخبات الوطنية في جميع اللعبات على مستوى الناشئين لبناء قاعدة رياضية حقيقية تتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة في جميع المجالات.
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. ماينز يفسخ التعاقد مع أنور الغازي بعد دعمه للقضية الفلسطينية

عاجل.. بيان تاريخي من نجم الأهلي لدعم القضية الفلسطينية

عاجل| أول تعليق لمصر على القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

عاجل| محلل فلسطيني يكشف كارثة لحقت بقطاع غزة منذ 20 دقيقة

عاجل.. البنك المركزي يصدر بيان هام حول استخدامات البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج

بث مباشر مباراة إنجلترا ضد إيطاليا تويتر: مشاهدة مباراة انجلترا وايطاليا بث مباشر اليوم يلا شوت

عاجل.. الرئيس الفلسطيني يقرر الانسحاب من القمة الرباعية في الأردن

عاجل| تعليق مهم للرئيس السيسي بشأن الأوضاع في غزة