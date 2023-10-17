بعد انفراد "الفجر".. اتصالات من "e&" تطلق شركة جديدة للدفع الالكتروني

الاقتصاد
بوابة الفجر

بعد أن انفردت "الفجر" بالإعلان عن اعداد شركة "اتصالات من e& في مصر" لإطلاق شركة للمدفوعات الإلكترونية تستعد الشركة الأن للإعلان عن اطلاق شركة سوبر باي SuperPay للمدفوعات  الإلكترونية بالتعاون مع بنك مصر.

وسبق أن صرح أحمد يحيي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات من &e في مصر، في حواره لـ “الفجر” إن كافة الأفكار المتعلقة بالشمول المالي والتحول الرقمي في مصر تثير اهتمام اتصالات من  e&في مصر، مشيرا إلى أنهم يتابعون قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن ترخيص البنوك الرقمية في مصر، موضحا أن هذا الملف قيد الدراسة خاصة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة وإمكانية التعاون مع مؤسسات أخرى في هذا السياق.

وأشار يحيي، إلى اتجاه الشركة لتسهيل المدفوعات وضم خدمات جديدة بشكل مستمر سواء بالنسبة للتمويل الاستهلاكي أو التجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات كافة المستخدمين، وبما يتماشي مع استراتيجية الدولة في تحقيق الشمول المالي.

 

 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. ماينز يفسخ التعاقد مع أنور الغازي بعد دعمه للقضية الفلسطينية

عاجل.. بيان تاريخي من نجم الأهلي لدعم القضية الفلسطينية

عاجل| أول تعليق لمصر على القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

عاجل| محلل فلسطيني يكشف كارثة لحقت بقطاع غزة منذ 20 دقيقة

عاجل.. البنك المركزي يصدر بيان هام حول استخدامات البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج

بث مباشر مباراة إنجلترا ضد إيطاليا تويتر: مشاهدة مباراة انجلترا وايطاليا بث مباشر اليوم يلا شوت

عاجل.. الرئيس الفلسطيني يقرر الانسحاب من القمة الرباعية في الأردن

عاجل| تعليق مهم للرئيس السيسي بشأن الأوضاع في غزة