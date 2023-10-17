بعد انفراد "الفجر".. اتصالات من "e&" تطلق شركة جديدة للدفع الالكتروني

بعد أن انفردت "الفجر" بالإعلان عن اعداد شركة "اتصالات من e& في مصر" لإطلاق شركة للمدفوعات الإلكترونية تستعد الشركة الأن للإعلان عن اطلاق شركة سوبر باي SuperPay للمدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع بنك مصر.

وسبق أن صرح أحمد يحيي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات من &e في مصر، في حواره لـ “الفجر” إن كافة الأفكار المتعلقة بالشمول المالي والتحول الرقمي في مصر تثير اهتمام اتصالات من e&في مصر، مشيرا إلى أنهم يتابعون قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن ترخيص البنوك الرقمية في مصر، موضحا أن هذا الملف قيد الدراسة خاصة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة وإمكانية التعاون مع مؤسسات أخرى في هذا السياق.

وأشار يحيي، إلى اتجاه الشركة لتسهيل المدفوعات وضم خدمات جديدة بشكل مستمر سواء بالنسبة للتمويل الاستهلاكي أو التجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات كافة المستخدمين، وبما يتماشي مع استراتيجية الدولة في تحقيق الشمول المالي.