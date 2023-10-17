تراجع الأسهم الأوروبية وسط توقعات متشائمة لأرباح الشركات

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إذ طغت سلسلة من توقعات متشائمة ‏لأرباح الشركات وارتفاع عوائد السندات الحكومية على مكاسب أسهم الطاقة ‏والانحسار الطفيف للمخاوف من المخاطر الناجمة عن الصراع في الشرق ‏الأوسط.‏


وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.1%.‏


ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة عالية المخاطر إلى ‏إسرائيل غدا الأربعاء لإظهار الدعم لحربها على حركة (حماس).‏


وقالت دانييلا هاثورن كبيرة محللي السوق لدى كابيتال دوت كوم "هذا يعطي ‏صورة للأسواق التي تراهن على أن هذا (الصراع) لن يتفاقم كثيرا".‏


وأضافت "الدبلوماسية الأميركية ستلعب دورها مما سيجعل الصراع محليا وتحت ‏سيطرة محكمة، (وبالتالي) لن يؤثر على أسواق أكبر".‏


وقاد الانخفاضات قطاع البناء والمواد الخام إذ نزل 0.9%.‏


ومما ضغط على الأسهم ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو بشكل أكبر بعد أن ‏جاءت مبيعات التجزئة الأميركية أعلى من التوقعات.‏


وبينما استحوذ التوتر الجيوسياسي على اهتمام السوق، ظل تركيز المستثمرين ‏منصبا على تعليقات مسؤولي السياسة النقدية بحثا عن مؤشرات تتعلق بالسياسة ‏النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي.‏


وصعدت أسهم شركات الطاقة 0.3% متتبعة ارتفاع أسعار النفط الخام.‏


ومن بين الأسهم الفردية، هوى سهم إريكسون 5.9% إلى أدنى مستوى له في ست ‏سنوات مع انخفاض توقعات أرباح الربع الرابع وحديث الشركة السويدية عن عدم ‏اليقين إزاء تعافي أعمال شبكات الهاتف المحمول الخاصة بها.‏


كما هبط سهم نوكيا المنافس 2.8%، مما دفع مؤشر الاتصالات الأوسع نطاقا نحو ‏انخفاض بلغ 0.8%.‏


كما انخفضت توقعات أرباح الربع الرابع لصانعة الرقائق النرويجية نورديك لأشباه ‏الموصلات مما هوى بسهمها 20.1% إلى قاع المؤشر ستوكس 600.‏

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