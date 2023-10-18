السيسي: قصف مستشفى المعمداني المتعمد انتهاكا للقانون الدولي

أخبار مصر
بوابة الفجر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء 17 أكتوبر في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدًا موقف مصر دولة وشعبًا ورفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبًا بوقفها بشكل فوري.

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