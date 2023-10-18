المجلس الوزاري الخليجي يطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية الثالثة والأربعين، مساء الثلاثاء، في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستهل المجلس الوزاري اللقاء، الذي ترأسه وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، بالإعراب عن التقدير والامتنان للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، على تكرمه باستقبال وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون، وقد استمعوا إلى رؤية جلالته تجاه الأوضاع الراهنة، وتوجيهاته الحكيمة والسديدة لما فيه الخير والصلاح والمنفعة للجميع، وبما يقوي دعائم الأمن والاستقرار والازدهار.

وبحث المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة، الذي نتج منه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الأبرياء، ونوايا إسرائيل لغزو القطاع، وتهجير السكان المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة من جراء ذلك. وتم الاتفاق على ما يأتي:

1 - طالب المجلس الوزاري بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.

2 - أكد المجلس الوزاري دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أي محاولات لتهجيره.

3 - دعا المجلس الوزاري جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء. وطالب بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين الأبرياء من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

4 - أكد المجلس الوزاري عزمه على تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي هذا الشأن تم إعلان تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة مئة مليون دولار. كما أعرب المجلس عن تأكيده حول ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل.

5 - أكد المجلس الوزاري دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

6 - أكد المجلس الوزاري التزامه بموقفه الثابت والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، كما أكد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، مشددًا على مسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية في المعايير.

7 - أكد المجلس الوزاري موقفه الذي يناشد فيه المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل والشعب الفلسطيني كافة.

واختتم المجلس الوزاري اجتماعه بمناشدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي-الإسرائيلي، واعتماد قرار يضمن امتثال إسرائيل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والرفض القاطع لأي مخططات وتوجهات إسرائيلية لغزو غزة أو الأراضي الفلسطينية، أو تهجير سكانها.