عاجل.. وزير الخارجية الأردني: قررنا عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمّان اليوم

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فلسطيني وابنته جرحى
فلسطيني وابنته جرحى جراء قصف المستشفى المعمداني

قرر الأردن عدم عقد القمة الرباعية التي تجمع الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي  بالرئيس الأمريكي والفلسطيني في عمان المقررة الأربعاء.

وكان قد قال مسؤول فلسطيني كبير إن الرئيس محمود عباس ألغى اجتماعا كان مقررا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أعقاب غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، الثلاثاء، أدت إلى مقتل المئات.

وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع في الأردن. وقال المسؤول الفلسطيني الكبير إن عباس قرر العودة إلى رام الله.

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