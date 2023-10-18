كارثة صحية في غزة.. أكثر من ألف مريض يحتاجون إلى غسيل كلوي فورا

أعلنت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن الوقود المخصص للمرافق الصحية أوشك على النفاد، ما ينذر بكارثة صحية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من 4800 مريض في قطاع غزة منهم 1034 مريضا يحتاجون إلى غسيل الكلى بشكل عاجل.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: "الهجمات على المرافق الصحية تؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي وتنذر البرنامج الوطني للتطعيم بالانهيار".

وأكدت أنّ انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيات قطاع غزة يهدد بظهور أمراض جديدة، بسبب توقف الأجهزة الطبية عن العمل.

وأضافت الكيلة، أنّ هناك نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وصعوبات كبيرة في وصول المرضى إلى المستشفيات إثر القصف المتواصل.