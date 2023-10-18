بهجت العبيدي: قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني جريمة حرب

تقدم بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بخالص العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني والشعوب العربية وكل الشعوب الإنسانية الحرة وذلك في شهداء القصف البربري الذي قامت به قوات العدو الصهيوني الغاشمة لمستشفى المعمداني بقطاع غزة، كما وتمنى الشفاء العاجل لمصابي هذا القصف الإسرائيلي الإرهابي.

وقال بهجت العبيدي أن ما أقدمت عليه إسرائيل من قصف مستشفى يستقبل مصابي عملياتها العسكرية الظالمة على سكان قطاع غزة الأبرياء إنما يعد في كافة المواثيق الدولية جريمة حرب مكتملة الأركان، وهو ما لا يمكن أن يغض الطرف عنه أي إنسان يتمتع بأقل القليل من المبادئ الإنسانية ولا يمكن أن تتنكر له أي مؤسسة تزعم ولو اهتماما شكليا بحقوق الإنسان ولا يمكن أن تتجاوزه أي دولة تتمتع بالحد الأدنى من القيم الإنسانية.

وأضاف بهجت العبيدي أن هذا القصف المروع لمستشفى المعمداني يضع العالم أمام مسؤولياته في التصدي لهذه الجماعة الاستعمارية البربرية، ويعكس أبشع أنواع الجبروت وأحقر أساليب قمع الشعوب، وأخطر أنواع جرائم الحرب.

وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج الدول الغربية بعقد قمة عاجلة تقودها مصر لوضع رؤية موحدة لإيقاف هذه المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي المجرمة، كما طالب شعوب العالم الحرة، خاصة في دول الغرب، بالخروج في مظاهرات تنديدا بهذه الجريمة البشعة، ليعلم جميع العالم مدى بشاعة الجريمة الإرهابية التي ارتكبها العدو الصهيوني الجبان.

وشدّ العبيدي على أيدي أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد مؤكدا أن كل حر شريف في العالم يقف بجانبه، وأنه يقدم أروع ملاحم المقاومة أمام أحقر احتلال عبر التاريخ.