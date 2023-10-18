الرئيس الفلسطيني: سنتصدى بكل الطرق لمخطط إسرائيل لتهجير أهالي غزة

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الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إسرائيل ارتكبت مجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها وقد حذرنا مرارا من عواقب تصرفاتها.

وشدد عباس على أن جرائم إسرائيل على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف وأنه لن يتم السماح بنكبة جديدة، مضيفًا «يجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».

وأكد عباس «أننا لن نقبل بتهجير الشعب الفلسطيني مرة أخرى.. وسنتصدى بكل الطرق لمخطط إسرائيل».

وجدد التأكيد «لن نرحل من أرضنا ولن نسمح لأحد بترحيلنا كما وقع في الماضي»، مطالبًا مجلس الأمن بإدانة تصرفات إسرائيل.

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