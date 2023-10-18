نجل محمد الموجي يحجب أغنية "اسأل روحك" المعروضة على قناة إسرائيلية تضامنا مع غزة

إستطاع أمين الموجي، نجل الموسيقار الكبير محمد الموجي، في حجب أغنية "اسأل روحك" لكوكب الشرق أم كلثوم من قنوات يوتيوب، وذلك تضامنًا مع ما يحدث في غزة، بعد أن اكتشف بالصدفة عرضها على إحدى القنوات الإسرائيلية التي سبق وحصلت على حقوقها من شركة عالم الفن.

يشار إلى أن أغنية "اسأل روحك" من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد الموجي وتغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم عام 1970.

ووصل عدد الأغنيات المحذوفة حتي الأن للموسيقار الراحل محمد الموجي علي قنوات اليوتيوب نحو 65 أغنية.

وقام مؤخرا نجل الموسيقار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مصطفى جابر، مدير شركة ستارز للإنتاج الفني وشقيقه المنتج محسن جابر، وطالب فيها بحقه الشرعي في استغلال ألحان وأغاني وموسيقى والده والتي حصل عليها جابر من بعض ورثة الموسيقار الراحل وليس جميعهم.