سامح شكري: تهجير أهالي غزة إلى مصر يخالف القانون الإنساني ولن نسمح به

أخبار مصر
سامح شكري - وزير
سامح شكري - وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة من أراضيهم يخالف القانون الإنساني، مشيرًا إلى أن مصر لن تسمح نهائيًا بنقل أهالي غزة وتهجيرههم إلى أراضيها.

وأضاف شكري في مقابلة مع “CNN” الأمريكية: “لا أفهم ما هو الغرض من نقل اهايل غزة، إلا إذا كان مقصودًا، أعداد كبيرة من الأشخاص إلى بلد يأوي بالفعل 9 ملايين لاجئ؟”.

وتابع: “أعتقد أن العديد من الدول الأوروبية لديها حساسية كبيرة تجاه هذه القضية وتفعل كل ما هو ممكن لتجنبها، وأعلم أن الولايات المتحدة لديها مشكلة على حدودها الجنوبية وتقيد دخول من يسعى لذلك، أتساءل لماذا يجب افتراض أن مصر ستسمح بتدفق مليون أو مليوني شخص من السكان الذين يعانون بسبب عواقب استهدافهم دون داع”.

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