سامح شكري يكشف مصير دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة (فيديو)

كشف سامح شكري وزير الخارجية، آخر تطورات عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد الحصار الذي فرضه الاحتلال على أهالي غزة في أعقاب العدوان الإسرائيلي عل القطاع.

وقال شكري في لقاء مع شبكة "CNN" الأمريكية: “هناك حاليًا طريق بطول أميال من شاحنات المساعدات الإنسانية بين العريش ورفح على جانب الطريق في انتظار إمكانية دخول غزة، لقد تم قصف معبر رفح خلال الأيام الماضية أربع مرات، إحداها كانت عندما كنا نحاول إصلاح بعض الأضرار”.

وأشار إلى أن الطرق بين الجانب المصري وقطاع غزة بها أضرار جسيمة وتحتاج إلى إصلاح، لافتا إلى عدم وجود طرق آمنة لتلك القوافل لتتمكن من الدخول بأمان ودون أي احتمال لاستهدافها.

وأكد أن مصر تعمل بجد على أمل أن يكون المعبر مفتوحًا والقدرة على إصلاحه حتى تتمكن القوافل من الدخول.

وواصل: “هناك حاجة كبيرة بين أولئك الذين نزحوا من شمال غزة والذين يعانون الآن من نقص الغذاء والماء والمأوى، وهم يعانون بشدة ولكن حتى الآن، لم يتم توفير ممر آمن وليس هناك قدرة على إصلاح الأضرار التي لحقت بالمعبر”.