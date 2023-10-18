ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المبكرة بعد قذف مستشفى المعمدانى

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء 18 أكتوبر بعد أن أجج قصف مستشفى المعمداني في غزة المخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي مما أدى إلى استمرار إقبال المستثمرين القلقين على المعدن الذي يعد ملاذًا آمنًا على الرغم من بيانات اقتصادية أميركية قوية والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.
             
وبحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1929.89 دولار للأونصة، كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 1942.70 دولار.
             
وقُتل نحو 500 فلسطيني في انفجار بمستشفى بمدينة غزة أمس الثلاثاء مما أثار احتجاجات في الضفة الغربية وفي أنحاء الشرق الأوسط.
             
وارتفعت أسعار الذهب نحو 100 دولار منذ بدء الصراع على الرغم من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي صدرت في الآونة الأخيرة وعززت الرهانات المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة والتي تؤدي إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.
             
وارتفع الإنتاج في المصانع الأميركية ومبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثالث بشكل قوي.
             
وتترقب الأسواق الآن خطاب رئيس الفدرالي الأميركي غدًا الخميس للحصول على إشارات بشأن أسعار الفائدة.
             
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.93 دولار للأونصة، كما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 898.77 دولار. فيما هبط البلاديوم 0.8% إلى 1134.93 دولار.

Elfagr.org

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