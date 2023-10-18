النفط يقفز بأكثر من 2% مدعوما بتراجع المخزونات الأمريكية ومخاوف من حدوث اضطرابات في الإمدادات

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل مخاوف من حدوث اضطرابات في إمدادات النفط مع تصاعد الأحداث في غزة خاصة بعد قذف مستشفى المعمدانى وبيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 91.97 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 88.92 دولار للبرميل.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، وفقا لأرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

Elfagr.org

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