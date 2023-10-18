الناتج المحلي الإجمالي للصين ينمو بنسبة 5.2 بالمئة

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن إجمالي الناتج المحلي في الصين نما بنسبة 5.2 % على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.



وأفادت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن إجمالي الناتج المحلي بالصين في الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع بنسبة 4.9 بالمئة.



كما أظهرت البيانات، حسب وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين، وهو مؤشر اقتصادي مهم، ارتفع بنسبة 4 % على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.