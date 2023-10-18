الناتج المحلي الإجمالي للصين ينمو بنسبة 5.2 بالمئة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن إجمالي الناتج المحلي في الصين نما بنسبة 5.2 % على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأفادت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن إجمالي الناتج المحلي بالصين في الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع بنسبة 4.9 بالمئة.

كما أظهرت البيانات، حسب وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين، وهو مؤشر اقتصادي مهم، ارتفع بنسبة 4 % على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. مكافأة مالية خاصة من رئيسة تنزانيا لفريق سيمبا قبل مواجهة الأهلي

عاجل.. بايدن: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل- "عقوبة تأديبية"..نادي نيس الفرنسي يعلن إيقاف يوسف ع طال بسبب دعمه للقضية الفلسطينية

نائبة البرلمان الفرنسي تطلب بشكل رسمي سحب الجنسية الفرنسية من كريم بنزيما

فوز كفر الشيخ على مركز شباب تلا بثلاثية في القسم الثاني

"مرحبًا أنا هيا".. طفلة فلسطينية تكتب وصيتها بتلك الطريقة "مشهد مأساوي"

زلات لسان ومواقف مُحرجة توضح فشل بايدن في إنهاء الحرب على غزة

دعمًا لشهداء غزة.. من سُلم نقابة الصحفيين المصريين: "تحية للقسام عزالدين"