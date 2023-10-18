اتفاق تعاون بين المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة" وشركة سعودية



وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اتفاق تعاون مشترك مع شركة تبصير السعودية بهدف دعم الشركات أعضاء المجلس في النفاذ للسوق السعودي وتسهيل تعاملاتهم مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية.

وقال المدير التنفيذي للمجلس محمد مجيد "إن الاتفاق يعد خطوة هامة لدعم الشركات المصرية في تسهيل نفاذ صادراتها من خلال منصة سابر السعودية وتسهيل الاختبارات والحصوب علي شهادات اعتماد لمنتجاتها، مضيفا أن صادرات قطاع الكيماويات إلى السوق السعودي بلغت ما يقرب من 240 مليون دولار خلال 2022.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة تبصير المهندس عماد عيسى أن الهدف من "توقيع بروتوكول التعاون بين شركة تبصير والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية " هو تسهيل نفاذ الصادرات المصرية من هذه الصناعات إلى أسواق المملكة العربية السعودية، كما يتضمن البروتوكول إعداد تبصير لورش عمل تدريبية لأعضاء المجلس وتقديم خدمات تقييم المطابقة للمصدرين.

يذكر أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى المملكة العربية السعودية بلغت نحو 240 مليون دولار تقريبا خلال 2022 محققة معدل نمو 18% مقارنة بالعام السابق عليه 2021، ومن أهم القطاعات الأحبار والدهانات محققة معدل نمو 26 % وقطاع الأسمدة 163 % والخلايا الجافة والبطاريات 20% والكيماويات المتنوعة 110 % والزجاج وأدوات المائدة الزجاجية والأنبولات الطبية بعدل نمو 47% وكذلك المواد اللاصقة بمعدل نمو 59%.

وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية ويعد وجود جالية مصرية كبيرة تصل إلى نحو 2 ونصف مليون مواطن آداه تسويقية بالغة الأهمية في نفاذ الصادرات المصرية للسوق السعودي، حيث أنه يعطي دفعة للمنتج المصري بالمملكة العربية السعودية.