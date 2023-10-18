الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج يعلن دعما مطلقا للرئيس السيسي

أعلن الاتحادالعالمي للمواطن المصري في الخارج، دعمه المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ويؤكد تأييده لكل ما خرج عن السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي الذي جمع سيادته بالمستشار الألماني شولتش والذي عقد في القاهرة قبل ظهر اليوم الأربعاء ١٨ أكتوبر والذي تناول فيه القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في قطاع غزة الآن.

ويرى الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبّر بوضوح عن موقف الدولة المصرية التي ترفض من جانب تصفية القضية الفلسطينية، ومن جانب آخر هجرة أو تهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء بالأراضي المصرية.

ويذهب الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إلى أن ما ذكره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصاب كبد الحقيقة حينما أعلن أنه في حال دعوة الشعب المصري إلى التظاهر رفضا للمخطط الخبيث الرامي إلى توطين سكان قطاع غزة في شبه جزيرة سيناء فإن الملايين بل عشرات الملايين سيخرجون في الشوارع تعبيرا عن رفضهم لهذه الفكرة الخبيثة.

ويؤكد الاتحاد دعمه المطلق للمواقف الثابتة لمصر الخاصة بالقضية الفلسطينية التي هي القضية المحورية في المنطقة كما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لا يمكن أن يعم السلام المنطقة دون حل عادل لها.

هذا ويعلن الاتحاد أن كل فروعه وجميع منتسبيه من مؤسسات أهلية وجمعيات وأفراد في كل دول العالم تؤيد كل ما تتخذه القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات تهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري، معلنين أنفسهم جنودا يتقدمون الصفوف تحت قيادة زعيم الأمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.