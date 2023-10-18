حملة مواطن تؤيد موقف السيسي تجاه القضية الفلسطينية.. وتؤكد: نقف خلف القيادة السياسبة وجاهزون لأي قرار

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حملة مواطن
حملة مواطن

أعلنت حملة مواطن لدعم مصر، دعمها وتأييد لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاءه بالمستشتر الألماني، صباح اليوم، بشأن القضية الفلسطينية، ووقوفه ضد تصفيتها ورفضه القاطع لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء.

وأكدت الحملة، في بيان لها، أنها تدعم الموقف الثابت للدولة المصرية نحو القضية الفلسطينية، واصرارها الداعي لاحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وعدم الانجرار وراء استفزازات الكيان الصهيوني المحتل، الذي يسرع من وتيرة الأحداث لتحقيق حلم بناء دولتهم المزعومة.

وأعلنت الحملة، جاهزيتها واستعدادها لأي قرارات تصدر من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، كظهير شعبي يقف خلف قادته من أجل الحفاظ على الأمن القومي وعدم تعرض الدولة لأية مخاطر، واستغلال بعض النفوس الضعيفة لإعادة  الفوضى مرة أخرى  إلى مصرنا الحبيبة وهو ما نرفضه جملة بشكل قاطع، شعارا واضح وهو "كن مع الوطن" وسنبقى معه بكل ما نملك.

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