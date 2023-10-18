جامعة الفيوم تحتفل باستقبال الطلاب الجدد بكلية الآداب (صور)

شهد الدكتور طارق عبد الوهاب، عميد كلية الآداب، حفل استقبال الطلاب الجدد بالكلية الذى أقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور طارق عبد الوهاب، أن كلية الآداب تحرص دائمًا على استقبال طلابها الجدد وتعريفهم بالنظام التعليمي والأقسام داخل الكلية، موجهًا الطلاب بضرورة تحديد غاياتهم وأهدافهم والالتزام بالقيم والتقاليد الجامعية المتعارف عليها وبذل الجهود من أجل التحصيل الدراسي الجيد.

كما أشار إلى أن إدارة الكلية لن تدخر جهدًا في تذليل كافة العقبات أمامهم من أجل الانطلاق والإبداع، متابعًا أن كلية الآداب من الكليات العريقة بين الكليات، وتضم عددًا من الأساتذة والإداريين المتميزين.

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