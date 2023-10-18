نقابة المهن التمثيلية تعلن دعمها للموقف المصري لمنع تهجير الفلسطينيين من غزة

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي بيانًأ بشأن الأحداث والمجازر التي تحدث ضد الفلسطينيين من الكيان المحتل الإسرائيلي، أوضحت فيه دعم مصر للأشقاء الفلسطينين.

وقالت: «نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرارالعدوان الاسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي».

وتابعت: "أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية وأهمها وأولها وأخرها أرض الفيروز سيناء، واستنادا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن المصري بل والعربي أيَضا".

وتابع البيان: “نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعو الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومسادة الأشقاء في فلسطين، وتوجية رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصري بالرفض التام للممارسات الاسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تعاون أو تفريض فيه”.

وأختتم البيان: “ونؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائما وأبدا في الصفوف الأولي لدعم الوطن والقضايا الوطنية”.