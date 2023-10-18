جاهزون لحشد الملايين.. "الغزل والنسيج" تدعم موقف الرئيس في رفض تهجير أهالي غزة

أخبار مصر
عبد الفتاح إبراهيم
عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة بالغزل والنسيج

أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أي تطورات في القضية الفلسطينية.

وأضافت النقابة، في بيان: انا النقابة تعلن دعمها المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي، في رفض تهجير أهالي قطاع غزة إلي سيناء المصرية وحماية الأشقاء الفلسطينين ببقائهم على أرضهم وذلك لحماية القضية الفلسطينية من الإندثار.

وأكدت النقابة العامة ولجانها وكافة العاملين بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية امن مصر القومي.

واختتم البيان، حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة وحمي مصرنا الحبيبة من مخاطر تهدد أمنها القومي.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج السيسي أخبار مصر فلسطين القضية الفلسطينية
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