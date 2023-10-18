منسق حملة مواطن بالخارج: تأييد مطلق لقرارات الرئيس السيسي بشأن الأزمة الراهنة في غزة

أوضح نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج أن هناك تأييد مطلق من قبل منسقي وأعضاء الحملة والمتواجدين في أكثر من ١٥٠ دولة من دول العالم لكل قرار يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأزمة الراهنة التي تمر بها المنطقة وبشكل خاص الأوضاع في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد منسق حملة مواطن على أن تراب مصر المقدس ويظل الخط الأحمر الأول والذي لا يمكن أن يتم التفريط في ذرة واحدة منه.

وأوضح أن الموقف الحاسم الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أثناء المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتش بالقاهرة بالنسبة لما يتم التخطيط له بتهجير أهل غزة إلى شبه جزيرة سيناء، إنما جاء تعبيرا عن رأي جموع الشعب المصري.

وأكد منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج أن أي قرار سيتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن سيجد دعما مطلقا من منسقي وأعضاء الحملة في الخارج وأنهم جميعا سيمثلون حائط الصد الأول عن الدولة المصرية وسيبذلون الغالي والنفيس في الذود عن كل ذرة رمل مصرية.

وتابع مطر: إن ما ذكره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصاب كبد الحقيقة حينما أعلن أنه في حال دعوة الشعب المصري إلى التظاهر رفضا للمخطط الخبيث الرامي إلى توطين سكان قطاع غزة في شبه جزيرة سيناء فإن الملايين مئات الآلاف بل الملايين من أبناء مصر في الخارج سيخرجون في عواصم ومدن العالم المختلفة تعبيرا عن رفضهم لهذه الفكرة الخبيثة.