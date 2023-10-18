صعود الدجلاوي يوسف إبراهيم للدور ربع النهائي لبطولة جراسهوبر للإسكواش بسويسرا



القاهرة 18 أكتوبر 2023

تأهل يوسف إبراهيم، لاعب أندية وادى دجلة، للدور ربع النهائي لبطولة جراسهوبر للإسكواش بسويسرا، بعد فوزه على اللاعب مازن هشام - بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (11-5) (5-11) (11-8)، ليواصل "ابراهيم" تحقيق أداء قوي في كبرى البطولات الدولية، بفضل جهود إدارة "وادى دجلة" في دعم لاعبي الإسكواش للمنافسة على الألقاب والحفاظ على ريادة التصنيف العالمي.

وتستضيف مدينة زيورخ السويسرية منافسات بطولة كأس جراسهوبر للإسكواش، خلال الفترة بين 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، وهي واحدة من البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 110 ألف دولار، ويشارك في البطولة 48 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 4 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: مازن هشام، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهانيا الحمامى.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.