تراجع خام برنت مع تخفيف العقوبات على النفط في فنزويلا



انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس التاسع عشر من أكتوبر تشرين الأول، لتمحو المكاسب المسجلة في الجلسة الماضية، وسط عدم دعم منظمة أوبك لدعوة إيران لفرض حظر نفطي على إسرائيل.

كما خففت أميركا عقوبات على فنزويلا بما يسمح بتدفق المزيد من نفطها عالميًا، وهي خطوة قد تخفف الضغوطات على أسعار النفط العالمية في ظل الصراع بين إسرائيل وحماس والعقوبات المفروضة على روسيا وقرارات تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج.

وكانت أسعار النفط قفزت 2% في جلسة الأربعاء بدعم من دعوة إيران لحظر نفطي على إسرائيل ردًا على الصراع في غزة.

لكن مصادر أكدت لرويترز أن أوبك لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران العضو بالمنظمة.

كما تفاعلت الأسعار مع بيانات المخزونات الأميركية التي أظهرت انخفاضًا في مخزونات الخام 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر ‏تشرين الأول إلى 419.7 مليون برميل.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% إلى 91.06 دولار للبرميل.

كما انخفضت عقود الخام الأميركي 0.26% مسجلة 88.09 دولار للبرميل.