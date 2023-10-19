التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى خلال نحو عامين، في سبتمبر الماضي بعد موجة التشديد الحاد للسياسة النقدية.



وأظهرت بيانات نهائية من وكالة الاحصاء بالاتحاد الأوروبي "يوروستات" أمس الأربعاء أن معدل التضخم بلغ 4.3% في سبتمبر، في تراجع كبير عن المعدل البالغ 5.2% المسجل في أغسطس.



ويعد هذا المعدل هو الأضعف منذ أكتوبر 2021، عندما سجل معدل التضخم 4.1%.



وكان البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة خلال 10 اجتماعات متتالية منذ يوليو العام الماضي بمقدار 400 نقطة أساس، في حين توقع مسؤولو البنك تراجع التضخم إلى 3.2% في العام المقبل، من تقديرات بلغت 5.6% في 2023.