التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى خلال نحو عامين، في سبتمبر الماضي بعد موجة التشديد الحاد للسياسة النقدية.

وأظهرت بيانات نهائية من وكالة الاحصاء بالاتحاد الأوروبي "يوروستات" أمس الأربعاء أن معدل التضخم بلغ 4.3% في سبتمبر، في تراجع كبير عن المعدل البالغ 5.2% المسجل في أغسطس.

ويعد هذا المعدل هو الأضعف منذ أكتوبر 2021، عندما سجل معدل التضخم 4.1%.

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة خلال 10 اجتماعات متتالية منذ يوليو العام الماضي بمقدار 400 نقطة أساس،  في حين توقع مسؤولو البنك تراجع التضخم إلى 3.2% في العام المقبل، من تقديرات بلغت 5.6% في 2023.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

لقاء باسم يوسف مع بيرس مورغان مترجم إلى العربية(شاهد بالفيديو)

عاجل - إيقاف محمد صلاح بعد دعمه لفلسطين| التفاصيل الكاملة

خلال لقاء باسم يوسف واسعة الانتشار.. "بيرس مورغان" إسرائيل هي داعش

بعد 11 عامًا على عرضه.. مسلسل " فرقة ناجي عطا الله " يتصدر قائمة watch it

قائمة غيابات الأهلي عن مواجهة سيمبا في بطولة دوري السوبر

قتلى بقصف روسي على جنوبي أوكرانيا

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

ما هو تردد قناة أبوظبي الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا؟