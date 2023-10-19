حسام غريب: طفرة عالمية في كرة اليد بعد الشراكة بين فيزبريم المجري وناديي مدينتي والرحاب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد حسام غريب المستشار الرياضي لكرة اليد بأندية مجموعة طلعت مصطفى أن الشراكة مع نادي فيزبريم المجري سيكون لها أثر إيجابي على كرة اليد داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار غريب إلى أن الشراكة بين فيزبريم المجري وناديي مدينتي والرحاب سيسهم في إحداث طفرة عالمية، وذلك من خلال إنشاء أكاديمية فيزبريم الدولية في الناديين والتعاون الكبير بين الجانبين.

وأضاف غريب أن نادي فيسبريم ساهم في إحداث تطور فني وبدني كبير لنجم منتخب مصر يحيى خالد، الذي قدم أفضل مستوياته مع المنتخب الوطني بعد انضمامه للنادي المجري، ثم انضم إليه زميله يحيى الدرع، وكلاهما من العناصر الأساسية لمنتخب مصر.

وأكد غريب أن الشراكة مع نادي فيزبريم المجري ستؤتي ثمارها قريبا بعد إقامة معكسرات ودورات تدريبية للاعبين والمدربين بالتنسيق مع النادي المجري، الأمر الذي سيوفر فرصا أكبر للاعبين المميزين للانطلاق إلى العالمية.

جدير بالذكر أن نادي فيزبريم المجري وقع شراكة أمس الثلاثاء مع أندية مجموعة طلعت مصطفى لإقامة أكاديمية دولية في ناديي مدينتي والرحاب سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

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