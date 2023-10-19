مستقبل وطن يدعم الموقف المصري في القضية الفلسطينية

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حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

أيد حزب مستقبل وطن الموقف المصرى إزاء القضية الفلسطينية مشيدا بتصريحات الرئيس السيسي التى تعبر عن الموقف المصرى الواضح والحاسم للقضية الفلسطينية وأبرزها:
الرفض التام لأية مساعى لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم... وتصفية القضية الفلسطينية عسكريا.
الوقف الفورى للتصعيد العسكرى من الجانب الإسرائيلي غير المبرر فى قطاع غزة وإستهداف الفلسطينين المدنيين والتحذير من تداعياته ومخاطره الجسيمة.
سرعة فتح المسارات الآمنة لوصول كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
التأكيد على الحق المشروع للشعب الفلسطيني فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
هذا ويؤكد حزب مستقبل وطن استجابته السريعة بكافة قياداته وكوادره واعضائه فى شتى أنحاء الجمهورية لمشاعر المصريين التلقائية فى مساندة الأشقاء الفلسطينين وتأييد السيد الرئيس تاييدا مطلقا فيما أكد عليه من أن الأراضي المصرية والقضية الفلسطينية هى بمثابة خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منها بأى حال من الأحوال.

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