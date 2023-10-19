بنك كوريا الجنوبية المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي

أبقى بنك كوريا الجنوبية المركزي اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي ثابتا وسط تباطؤ النمو وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وارتفاع ديون الأسر.



وأبقى مجلس السياسة النقدية للبنك سعر إعادة الشراء القياسي لمدة 7 أيام دون تغيير عند 3.5%. وهي المرة السادسة على التوالي التي يثبت فيها البنك سعر الفائدة بعد تجميد أسعار الفائدة منذ فبراير الماضي.



وكان البنك المركزي لكوريا الجنوبية قد رفع أسعار الفائدة 7 مرات متتالية في الفترة من أبريل 2022 إلى يناير 2023، لمواجهة التضخم.