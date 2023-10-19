ارتفاع إنتاج النفط الصخري 182% في حقل رئيسي في الصين

الاقتصاد
بوابة الفجر

حقق حقل فولينغ للغاز الصخري في بلدية تشونغ تشينغ جنوب غربي الصين زيادة في الإنتاج بلغت 182 بالمائة على أساس سنوي، حيث أنتج أكثر من 15212 طنًا  حتى منتصف أكتوبر الجاري.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن الحقل يعمل على تطوير موارد النفط الصخري من خلال استخراج الغاز الصخري على مدار العقد الماضي، ويسعى لتحقيق ابتكارات تكنولوجية لتعزيز إنتاجه.

واضافت الوكالة أن حقل فولينغ هو أول حقل للغاز الصخري واسع النطاق في الصين دخل التطوير التجاري في عام 2014، وأصبح مصدرًا للطاقة النظيفة لأكثر من 70 مدينة على طول حزام نهر اليانغ تسي الاقتصادي في الصين.
 

Elfagr.org

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