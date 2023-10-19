انخفاض الأسهم الأوروبية بسبب النتائج السيئة لبعض الشركات

انخفضت الأسهم الأوروبية بنحو 1% اليوم الخميس مع تفاقم حالة العزوف عن المخاطرة بسبب النتائج السيئة لبعض الشركات.



وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.



في المقابل، قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات قبيل كلمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم الخميس.



وتراجع سهم نستله اثنين بالمئة وهبط سهم رينو الفرنسية 4.6 بالمئة وتراجع سهم تسلا المدرجة في بورصة فرانكفورت 5.1 بالمئة وانخفض سهم نوكيا 1.8 بالمئة بعدما أعلنت شركة معدات الاتصالات الفنلندية خططا لخفض 14 ألف وظيفة.