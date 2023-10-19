وزير التجارة والصناعة يبحث مع شركة البشائر السعودية خطتها لإقامة مشروع بالسوق المصري بمليار جنيه



عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع محمد السقيلي مدير عام شركة البشائر السعودية المتخصصة في التطوير العقاري حيث استعرض اللقاء الدراسة التي تجريها الشركة حاليًا للاستثمار في السوق المصري، حضر اللقاء الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور وليد عبد الغفار استشاري الشركة.



وقال الوزير إن الشركة ترغب في الاستثمار في مصر كمطور صناعي يتيح الأراضي الصناعية للمستثمرين حيث تخصص الشركة للمشروع تكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى مليار جنيه، لافتًا إلى أن الشركة لديها شريك استثماري ألماني له خبرة كبيرة وسابقة أعمال عالمية في مجالات الطاقة والاقتصاد الدوار وإعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها ويرغب في بدء نشاطه في مصر الأمر الذي سيعطي ميزة تنافسية كبيرة للشركة.



وأكد سمير أن تجربة المطور الصناعي من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموسًا في السوق المصري وتعد نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بدور المنسق والمنظم بين طرفي المنظومة وهما المطور الصناعي والمستثمر وصولًا إلى الهدف المنشود المتمثل في إقامة مشروعات صناعية وجذب استثمارات محلية وأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.



ولفت الوزير إلى أن تجربة المطور الصناعي نجحت في اجتذاب عدد كبير من الاستثمارات المحلية والخارجية تتنوع بين استثمارات كبيرة ومتوسط وصغيرة وذلك بفضل المزايا التي يقدمها المطور الصناعي والتي تشمل سهولة الإجراءات وتعدد الخيارات والخدمات التي يقدمها المطور أمام المستثمرين لتلبية مختلف احتياجاتهم، إلى جانب الترويج والتسويق الجيد للمنطقة الصناعية محليًا وعالميًا.



واستعرض سمير خلال اللقاء عددًا من المناطق الصناعية التي يمكن أن تضعها الشركة في طور الدراسة للوقوف على مدى ملاءمتها لمتطلبات المشروع ومن بينها المنطقة الصناعية بمدينة السادات.



ومن جانبه قال محمد السقيلي مدير عام شركة البشائر السعودية المتخصصة في التطوير العقاري أن الشركة تسعى للاستثمار بالسوق المصري للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية حاليًا، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف بالتعاون مع الشريك الألماني تطوير الأراضي الصناعية وجلب كبريات الشركات والمصانع الألمانية في مجالات أبرزها الطاقة المستدامة وإعادة التدوير ومعالجة النفايات.



وأضاف السقيلي أن الشركة لها باع طويل في مجال العقارات وأعمال البنية التحتية المتكاملة بالمملكة العربية السعودية ولديها شركات تابعة وشقيقة بالمملكة في مجال المقاولات العمومية والطرق والبنية التحتية والأعمال البحرية واللوجستيات.