سلطنة عُمان تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتقويض القضية الفلسطينية برمتها

أكدت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الخارجية رفضها لتهجير الفلسطينيين واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يهدف إلى تقويض القضية الفلسطينية برمتها، مؤكدة أنها تؤمن بأنّ المعاناة لن تنتهي إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

وطالبت عُمان بتسهيل مرور القوافل الإنسانية، عن طريق فتح المعابر لإيصال المساعدات العاجلة من المواد الطبية والغذائية وغيرها إلى سكان غزة، وكذلك الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية.

كما أكدت سلطنة عُمان في كلمتها على أنّ الشعب الفلسطيني يتعرض لنكبة جديدة ولأحداث خطيرة أليمة جراء حرب غاشمة من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تحصد أرواح المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن، وتدمر البنية الأساسية والخدمية والمستشفيات -ومجزرةُ مستشفى المعمداني دليل قاطع- متجاوزةً كلَّ الأعراف والقوانين والشرائع الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولية، وسط تصريحات وممارسات عنصرية واستفزازية شهدها العالم أجمع بهدم منازل السكان والتعدي على حرمة المسجد الأقصى المبارك وإجبار المدنيين على النزوح.

وأشارت عُمان إلى أنّ الأحداث الجارية ليست جديدة ولا مفاجئة ولن تكون الأخيرة، وهي نتيجة طبيعية لفشل المجتمع الدولي في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة ودولتهم المستقلة.

جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي للّجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، بمقر الأمانة العامة في الرياض حيث شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الخارجية، وترأس الوفد العُماني في الاجتماع الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.